Pippa Middleton : Son ex Thomas Kingston fiancé à une Lady de la famille royale

À l'approche du mariage de la princesse Eugenie d'York et de son compagnon Jack Brooksbank, qui sera célébré le vendredi 12 octobre 2018 à Windsor, l'attention vient d'être détournée vers une autre jeune femme de la famille royale en passe de convoler : Lady Gabriella Windsor ! 51e dans l'ordre de succession au trône britannique, les fiançailles de celle qui se fait plus couramment appeler "Ella", âgée de 37 ans, ont été annoncées par ses parents, le prince et la princesse Michael de Kent.

"Le prince et la princesse Michael de Kent sont ravis d'annoncer les fiançailles de leur fille Lady Gabriella Windsor et de M. Thomas Kingston. Les fiançailles ont eu lieu en août ; M. Kingston a fait sa demande en mariage sur l'île de Sark", précise le communiqué émis par le palais de Buckingham au nom du cousin germain de la reine Elizabeth II et son épouse Marie-Christine et accompagné d'un beau portrait des fiancés. Le mariage aura lieu au printemps 2019, soit deux ans après celui de Pippa Middleton, avec qui le futur marié fut brièvement en couple par le passé !

La soeur de la duchesse Catherine et Thomas Kingston, qui travaille dans la finance (plus précisément, spécialisé dans les investissements dans les marchés émergents) et a aujourd'hui 39 ans, sont en effet sortis ensemble en 2011 (année où elle fut surtout éprouvée par sa rupture avec Alex Loudon). De l'eau a coulé sous les ponts depuis : Tom et Ella assistaient d'ailleurs le 20 mai 2017 au mariage de Pippa et de James Matthews – un autre ancien flirt... finalement devenu l'homme de sa vie.

Lady Gabriella Windsor, diplômée de Brown et directrice au sein d'une société baptisée Branding Latin America chargée d'implanter des marques en Amérique latine, participe occasionnellement aux rassemblements officiels de la famille royale, tout comme son frère aîné Lord Frederick ("Freddie") Windsor, marié à l'actrice Sophie Winkleman. Les deux belles-soeurs étaient par ailleurs réunies en mai dernier à la soirée du 30e anniversaire du magazine Hello!, pour lequel Ella fut un temps chroniqueuse, publiant des interviews avec diverses personnalités.