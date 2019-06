Plus belle la vie : Deux acteurs officialisent leur couple

S'ils sont fous amoureux dans la vie, leurs personnages Abdel et Alison, dans Plus belle la vie, ne s'apprécient guère. Régulièrement, ils se disputent, sans doute pour le plus grand bonheur des fans de la série friands des nombreux rebondissements de la fiction.

Pour rappel, Marwan Berreni avait déjà rencontré l'amour grâce à Plus belle la vie. Auparavant, c'est avec Coline d'Inca (Sybille) qu'il a entretenu une relation. On lui a également prêté une idylle avec Dounia Coesens. Mais très vite, les deux acteurs ont fait savoir qu'ils étaient de simples amis.

Le beau brun n'est pas le seul à avoir trouvé son bonheur sur le tournage. Élodie Varlet (Estelle) file le parfait amour avec Jérémie Poppe (Romain), Emanuele Giorgi (Francesco) avec Cécile Mazéas (une victime de l'Enchanteur) et Bruce Tessore (l'Enchanteur) avec Sara Mortensen (Coralie). Serge Dupire (Vincent) et Rebecca Hampton (Céline) ont vécu une histoire entre 2004 et 2006.