Plus belle la vie - Laetitia Milot : L'histoire de sa grossesse abandonnée

En juin dernier, Laetitia Milot donnait naissance à son premier bébé, une petite fille prénommée Lyana. Une naissance qui a chamboulé le calendrier des tournages de Plus belle la vie. Comme le révèlent nos confrères de Télé Star, la comédienne, qui incarne Mélanie Rinato à l'écran, devait faire un retour durable dans la série pour une toute nouvelle intrigue. Finalement, le projet ne verra pas le jour...

Après un an et demi d'absence, en février 2018, le personnage de Mélanie Rinato, devenue organisatrice de mariage, faisait son retour au Mistral... enceinte ! Sans donner de vraies explications, le personnage joué par Laetitia Milot affichait un ventre arrondi. D'après les informations de nos confrères, l'histoire prévue par les scénaristes autour de cette grossesse a été abandonnée.

Mélanie Rinato était en réalité enceinte d'un nouveau personnage. Alors qu'elle pensait fonder une famille avec cet homme dont elle était amoureuse, la jeune femme était utilisée, à son insu, comme mère porteuse. Le jeune homme, homosexuel et en couple, avait pour but de lui voler le bébé après l'accouchement et commencer une nouvelle vie à trois avec son chéri. Pour la première fois, une intrigue sociétale autour de la gestation pour autrui, thème jamais abordé pour l'heure dans la série, allait voir le jour.

Finalement, Laetitia Milot n'a pu proposer à France 3 que dix jours de tournage. Un laps de temps beaucoup trop court pour mettre en place une telle intrigue. Toutefois, la gestation pour autrui n'est pas abandonnée. Les auteurs de Plus belle la vie ont pour projet de mettre en scène le thème mais avec un autre personnage.