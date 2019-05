Plus belle la vie, un mort au Mistral : un personnage va se suicider !

Nouveau coup de théâtre en vue dans Plus belle la vie ! Les fidèles de la célèbre série de France 3 pourraient bien assister au départ d'un nouveau personnage. En effet, d'après les informations de Stars-Actu, le commissaire Anne Olivieri, personnage campé par l'actrice Marie Daguerre, disparaîtra prochainement de nos écrans.

Le Mistral risque d'en être bouleversé, et pour cause ! Comme l'indiquent nos confrères, Anne Olivieri va mettre fin à ses jours dans les prochains épisodes de Plus belle la vie ! C'est sous les yeux de celui qu'elle aime passionnément depuis deux ans, Patrick Nebout – interprété par Jérôme Bertin –, qu'elle va se suicider. Un scène choc que les téléspectateurs découvriront le 15 mai sur France 3, lors de la diffusion de l'épisode 3798.

Rappelons que récemment, le commissaire Anne Olivieri, soucieuse de se venger du coma de son frère Stan, avait usé d'un stratagème pour envoyer le commandant Nebout en prison. Elle avait alors poussé le jeune Kevin à dénoncer son collègue à propos d'un faux vol de scellés. Finalement, l'enquête prouvera qu'Anne Olivieri est à l'origine de toute cette affaire et Patrick Nebout sera libre. Seulement, la coupable ne sera pas punie car déjà morte à ce moment de l'intrigue !

Le commissaire Anne Olivieri, qui était à la tête du commissariat, avait nommé Ariane Hersant, jouée par Lola Marois-Bigard, comme second. Lorsqu'elle se suicidera, l'ex-amoureuse de Jean-Paul Boher devrait alors reprendre les fonctions de son amie. Affaire à suivre...