Plus Belle la vie : Un personnage phare bientôt handicapé

Le personnage de Luna n'a pas fini d'être malmené dans Plus belle la vie (France 3). Pour commencer, son compagnon Sacha (interprété par Avy Marciano) l'a trompée avec Mathilde (Flavie Péan). Et prochainement, la jeune femme va vivre un nouveau drame comme le révèle le site officiel de la série.

Luna va être victime d'un accident qui la privera de l'usage de ses jambes. Elle sera donc contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Reste à savoir si ce handicap sera permanent ou temporaire. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus. L'actrice Anne Décis qui joue ce personnage avait déjà teasé ce drame à l'occasion d'une récente interview pour Télé Loisirs : "Ça fait quelques années que je demande aux producteurs et aux auteurs de me tester, de me faire faire des choses que je ne sais pas faire, de me sortir de ma zone de confort. Et bien là, je vais être servie. Bien servie même."

Ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie traite du sujet du handicap. En 2005, Lucas Marci (joué par Geoffrey Sauveaux) était resté paraplégique durant six mois, à la suite d'un accident de voiture. Quatre ans plus tard, l'acteur handicapé Philippe Sivy rejoignait le temps de quelques épisodes le casting pour interpréter un personnage paraplégique et en 2013, l'acteur handicapé Frédéric Zeitoun endossait le rôle d'Augustin Layrac, un professeur d'histoire/géographie en fauteuil roulant.