Plus belle la vie : Un personnage phare va commettre un meurtre

Nouveau drame en vue au Mistral...

Récemment, les fidèles de Plus belle la vie ont assisté au retour de la comédienne Flavie Péan, qui incarne Victoire Lissajoux dans le show de France 3. Son personnage et celui d'Avy Marciano, qui interprète à l'écran Sacha Malkavian, ont fait leur retour au Mistral à la surprise générale. Désormais, ils sont au coeur de l'intrigue et vont s'avérer importants dans les prochaines semaines, comme le révèlent nos confrères du site Stars Actu ce dimanche 17 février 2019.

Notamment, Victoire Lissajoux, qui, épuisée par les agissements du commandant Vanessa Ferri et ses pressions sur son couple, va perdre patience et décider de la tuer. Pour rappel, Victoire avait fait croire à son suicide cinq ans plus tôt. Une mise en scène qui avait en réalité pour but de sauver son chéri, Sacha. Ce dernier aurait pu mourir à cause d'une affaire de détournement d'argent à laquelle Victoire était mêlée.

Par ailleurs, comme on vous l'avait annoncé, l'accident tragique de Luna devrait avoir lieu à la même période, dès le mois de mars prochain. Cette dernière se retrouvera privée de l'usage de ses jambes et sera donc contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Reste à savoir si ce handicap sera permanent ou temporaire.