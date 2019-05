Prince Harry au bras d'une jolie brune au mariage de Gabriella Windsor

Près d'un an jour pour jour après ses noces avec Meghan Markle, le prince Harry est de retour à la chapelle Saint-George de Windsor. Ce samedi 18 mai 2019, le duc de Sussex a rejoint la famille royale britannique pour assister au mariage de Lady Gabriella Windsor avec Thomas Kingston. Le jeune papa a fait une arrivée remarquée, accompagnée d'une certaine Sophie Winkleman.

Restée au Frogmore Cottage pour pouponner son petit Archie, né le 6 mai dernier, Meghan Markle était la grande absente de la journée. Son mari est tout de même venu, mais loin d'être seul, le prince Harry s'est affiché au bras d'une jolie brune qui, comme sa femme, est actrice. Cette Britannique de 38 ans est l'épouse du Lord Frederick Windsor, fils du prince Michael of Kent et donc, frère de la mariée, Gabriella Windsor. Sophie Winkleman est notamment connue pour avoir joué le rôle de Susan dans Le Monde de Narnia en 2005. Elle est aussi apparue dans les séries The Palace et Mon oncle Charlie. Mariée à Frederick Windsor depuis 2009, le couple a depuis accueilli deux filles, Maud et Isabella, nées en 2013 et 2016.

C'est avec son père, le prince Michael de Kent, cousin germain de la reine, que la mariée a fait son arrivée dans une voiture vintage. Lady Gabriella Windsor est apparue radieuse dans sa robe en dentelle et tulle signée de la créatrice italienne Luisa Beccaria. La Britannique de 38 ans a complété son look d'une tiare de style russe à franges n'est pas inconnue puisqu'elle a déjà été portée par sa grand-mère, la princesse Marina, duchesse de Kent, puis par sa mère, la princesse Michael de Kent, pour leurs mariages. Élégant dans son costume à queue de pie, Thomas Kingston est quant à lui arrivé escorté de son témoin. Ancien négociateur dans les prises d'otages à Bagdad au début des années 2000, le Britannique de 40 ans, ex-petit ami de Pippa Middleton, travaille aujourd'hui dans la finance. Après quatre ans de romance, Gabriella Windsor et son compagnon avaient annoncé leurs fiançailles en septembre dernier.