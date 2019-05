Pippa Middleton tout sourire au mariage de son ex avec Gabriella Windsor

Près d'un an jour pour jour après le mariage du prince Harry et Meghan Markle, de nouvelles noces royales se sont tenues à la chapelle St George de Windsor. Ce 18 mai 2019, Lady Gabriella Windsor et Thomas Kingston se sont mariés en présence d'une grande partie de la famille royale britannique, dont la reine Elizabeth II, son mari le prince Philip et le prince Harry, venu seul puisque Meghan Markle a accouché de leur petit Archie il y a seulement quelques jours.

Avant de découvrir la mariée, de nombreux invités ont défilé jusqu'à la chapelle. Parmi eux, Pippa Middleton et son mari James Matthews ne sont pas passés inaperçus, d'autant que la petite soeur de Kate Middleton est une des ex-petites amies supposées du marié ! Selon la presse britannique, elle aurait en effet fréquenté Thomas Kingston en 2013 après que le duo a été aperçu à plusieurs reprises en tête à tête à Londres. Brève idylle ou non, tout semble aller pour le mieux puisque ce dernier avait assisté aux noces de Pippa Middleton en 2017. Il était alors accompagné de sa future épouse Gabriella Windsor.

Désormais rodée à l'exercice du mariage royal, c'est entourée de son époux, de ses parents et de son frère James Middleton, que Pippa a mené la marche jusqu'à l'édifice religieux. Côté look, la Britannique de 35 ans a misé sur une robe bleue Kate Spade, accessoirisée d'un bandeau en velours et d'escarpins ton sur ton. La dernière fois qu'elle avait assisté à un mariage royal au même endroit, celui de la princesse Eugenie le 12 octobre dernier, la jolie brune s'apprêtait à donner naissance à son premier enfant. En effet, son petit Arthur est né trois jours plus tard.

Une mariée radieuse

C'est avec son père, le prince Michael de Kent, cousin germain de la reine, que la mariée a fait son arrivée dans une voiture vintage. Lady Gabriella Windsor est apparue radieuse dans sa robe en dentelle et tulle signée de la créatrice italienne Luisa Beccaria. La Britannique de 38 ans a complété son look d'un long voile et d'un bouquet de fleurs blanches et roses. Élément clef de sa tenue, sa tiare de style russe à franges n'est pas inconnue puisqu'elle a déjà été portée par sa grand-mère, la princesse Marina, duchesse de Kent, puis par sa mère, la princesse Michael de Kent, pour leurs mariages.