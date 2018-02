Prince Harry : Les grosses attentes de Meghan Markle pour la Saint-Valentin !

Comme de nombreux amoureux, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle comptent passer un moment romantique pour la Saint-Valentin. Le couple est attendu en Écosse pour divers engagements royaux et devrait en profiter pour prolonger son séjour...

Comme l'a dévoilé Kensington Palace, le prince Harry et sa future femme sont attendus le 13 février à Édimbourg pour une visite du château historique, un passage par un café tenu par des jeunes errants ayant bénéficié du soutien de l'organisation Social Bite ainsi qu'une réception au palais de Holyroodhouse pour la soirée de récompenses Scottish Year of Young People. Les amoureux n'ont pas encore indiqué quand ils reprendraient la route pour Londres, à environ sept heures de route de là mais à seulement une heure vingt de vol, après cette journée bien chargée, mais tout laisse à penser qu'ils devraient passer la journée du 14 février en Écosse...

Avant de réduire sa présence sur la Toile, Meghan Markle s'exprimait sur son blog The Tig sur lequel elle avait eu l'occasion de raconter à quel point elle aime la Saint-Valentin. "Je mords à l'hameçon, je suis à fond dans la Saint-Valentin. Sauf en cas de loose, chaque 14 février je me réveille avec la sensation d'être immergée dans une photo de Robert Doisneau, attendant le souffle coupé d'être emportée par un baiser. Tout cela se déroulant bien évidemment en noir et blanc. Et à Paris, si je pouvais choisir. Mais, au-delà de ces délires francophones, la Saint-Valentin a du sens peu importe où vous êtes. Et, côté cadeaux, que ce soit le petit-déjeuner au lit, un mot d'amour ou une simple fleur, tout compte", écrivait-elle. Côté fleurs, justement, la jeune femme aime les pivoines. Dommage que ce ne soit pas la saison...

Thomas Montet