Prince William, supporter de foot survolté : il explose de joie en tribunes

Lors d'une interview accordée à la BBC en 2015, le prince William avait expliqué pourquoi il soutenait cette équipe de foot en particulier : "Il y a longtemps, à l'école, je me suis intéressé au football. Je faisais le tour des clubs. Tous mes amis étaient soit des fans de Man United, soit des fans de Chelsea et je ne voulais pas les grandes équipes. Je voulais une équipe intermédiaire qui me ferait vivre des moments riches en émotion, avait affirmé le frère du prince Harry. J'ai des amis qui soutenaient l'Aston Villa et l'un des premiers matchs de FA Cup auquel j'ai assisté était Bolton contre Aston Villa en 2000. Cette atmosphère et cette camaraderie, c'est vraiment quelque chose qui me parlait."