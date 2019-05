Princess Erika : Son fils "défiguré" après un passage à tabac !

Princess Erika est folle de rage. La chanteuse et actrice de 55 ans a posté plusieurs messages, le 28 mai 2019, sur son compte Twitter suivi par un peu plus de 8 000 abonnés. L'ex-star de Camping Paradis (TF1) relate que son fils Oudima a été agressé et qu'il est défiguré.

"On vient d'attaquer mon fils à 10 contre 1 !!! Il est défiguré je ne poste pas sa photo car il ne veut pas ! Je suis au commissariat je pleure de rage !!! On est en train de lui faire passer des radios, il a le visage plein de contusions donc on vérifie que ces chiens ne lui ont pas causé des lésions graves !!! Ce ne peut pas rester impuni !!! L'enfant a 16 ans...", a écrit Princess Erika. L'artiste a ensuite posté un nouveau message, quelques heures plus tard, pour faire le point sur la situation. "Nous venons de rentrer de l'hôpital... Mon fils va se reposer et nous allons surveiller attentivement son état pendant 48h vu les coups violents portés à la tête. Je vous remercie pour le soutien et le réconfort. Je redescends, je me calme... Bonne nuit", a-t-elle posté.

Princess Erika est la fière maman de deux enfants : Julien, né en 1983 (lequel souffre de schizophrénie) et Oudima, né en 2003. Des enfants qu'elle met assez peu en lumière sur ses réseaux sociaux même si elle craque de temps en temps en postant de tendres photos accompagnées de messages évoquant ses souvenirs.