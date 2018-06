Princesse Marie : Moment gênant avec l'ex-femme du prince Joachim...

Trois mois après la séquence ahurissante, au point de susciter un scandale national, des reines Sofia et Letizia d'Espagne se disputant la princesse Leonor lors de la messe de Pâques, voilà qu'à son tour la famille royale de Danemark est prise en flagrant délit de tensions internes : malaise entre la princesse Marie, épouse du prince Joachim, et la comtesse Alexandra de Frederiksborg, ex-femme de celui-ci...

Toutes les conditions étaient pourtant réunies, à l'école privée Herlufsholm située près de Naestved, à 80 kilomètres au sud de Copenhague, pour que ce mercredi 27 juin 2018 baigné de soleil soit une journée idéale : ce jour-là, le prince Nikolai de Danemark, 18 ans, fêtait la fin de ses quatre années d'études au sein de l'établissement. À l'heure de tourner joyeusement cette page de sa vie après un ultime examen passé haut la main (l'équivalent d'une note avoisinant 15/20), l'aîné des quatre enfants du prince Joachim et des huit petits-enfants de la reine Margrethe II pouvait compter sur la présence, lors de la cérémonie de remise de diplôme, de ses... trois parents : son père, sa mère la comtesse Alexandra, qui fut l'épouse du prince de 1995 à 2005 et lui donna un autre fils, le prince Felix (16 ans en juillet), également présent bien entendu, et sa belle-mère la princesse Marie, épouse en secondes noces de Joachim depuis 2008 et mère du prince Henrik (9 ans) et de la princesse Athena (6 ans), avec laquelle il s'entend à merveille.

De quoi combler le beau jeune homme qu'on a pu voir il y a quelques semaines faire ses débuts de mannequin (signé chez Scoop Models) sur un podium à Paris lors du premier défilé de Kim Jones pour Dior. Sauf qu'une ombre s'est glissée dans le tableau, filmée par les caméras du magazine people scandinave Se og Hør, alors que le prince Nikolai se prêtait bien volontiers à quelques photos souvenirs de ce grand jour. Alors qu'il prenait la pose tout sourire avec le prince Joachim et la princesse Marie, la comtesse Alexandra a fait irruption dans le cadre et chassé, discrètement... mais pas assez pour qu'on ne s'en rende pas compte, le bras qu'avait affectueusement passé cette dernière autour de la taille de Nikolai avant de prendre résolument l'autre bras de son grand garçon.