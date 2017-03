Princesse Victoria de Suède : Estelle et Oscar en vedettes pour sa fête

En vacances pendant tout le début de l'année, la princesse Victoria de Suède s'apprête à aborder un printemps studieux, amorcé il y a quelques jours par son retour à l'occasion d'une conférence sur l'avenir durable de la mer Baltique.

Dimanche, comme chaque année le 12 mars en Suède, l'héritière du trône était à l'honneur à l'occasion de la célébration publique à Stockholm de la Sainte Victoria. Après l'impasse faite l'an dernier en raison de la naissance du prince Oscar survenue dix jours plus tôt, la future reine était ravie, en famille, de renouer avec cette cérémonie et de rencontrer des dizaines de compatriotes venus la fêter. Et à propos de fête, la fanfare de la Garde royale a mis du sien en incluant à sa sélection de morceaux du jour une version orchestrale arrangée par David Björkman du tube Uptown Funk de Bruno Mars et Mark Ronson ! De quoi mettre l'ambiance.

Le public présent dans la cour intérieure du palais royal Drottningholm devait également espérer la première apparition en cette circonstance du prince Oscar, quelques jours après son premier anniversaire : le petit garçon était bien là, dans les bras de son père le prince Daniel lors de la première partie de la cérémonie, puis dans ceux de sa mère pour un tour d'honneur qui a fait le bonheur de petits et grands. Si Oscar était imperturbable, tenant fermement son ours blanc en peluche, sa grande soeur la princesse Estelle, 5 ans, qui était évidemment de la partie, a encore pu réjouir les observateurs par son énergie et sa joie de vivre. Sa contribution aux applaudissements et à la récolte des fleurs et autres cadeaux, dont certains pour elle-même et son petit frère, n'est pas passée inaperçue.

À l'occasion de la fête de son prénom, la princesse Victoria a reçu au nom de son fonds caritatif un don de la Royal Flower Foundation pour aider les enfants et les jeunes en situation de handicap ou atteints de maladie chronique.

Ce 13 mars, elle prenait part, tout comme son frère le prince Carl Philip, à une réception à l'ambassade de Finlande à Stockholm en présence du présidant Sauli Niinisto après une cérémonie de commémoration.