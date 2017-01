Priscilla, terrifiée par un objet loufoque, craque et fond en larmes sur TF1

Samedi 28 janvier, un nouveau numéro de Stars sous hypnose était proposé en prime time sur TF1. Au cours de cette soirée animée par Arthur durant laquelle Anaïs Delva a oublié les paroles de Libérée, délivrée, le célèbre Messmer a confronté la chanteuse Priscilla a une ses plus grandes phobies... avant de lui en créer une nouvelle très loufoque !

En effet, alors que des aquariums recouverts d'un voile rouge étaient amenés en plateau, la jeune artiste de 27 ans aperçue dans Danse avec les stars 6 a commencé à avoir les larmes aux yeux quand elle a compris qu'on allait lui demander, une fois hypnotisée, de toucher un serpent. Ainsi, quand Messmer a commencé à tenter de l'endormir, cette dernière n'a pas réussi à retrouver son calme et n'a pas pu être conditionnée. "On voit que le subconscient peut bloquer la suggestion, on ne peut pas aller plus loin avec elle (...) Ce n'est pas une peur, c'est une phobie qu'elle a. Avec une phobie on doit travailler à plus long terme pour trouver le déclencheur de cette phobie et réussir à la faire sortir", a-t-il expliqué avec bienveillance.

Aussi, si Priscilla a pu regagner sa place sans être confrontée à l'animal tant redouté (Christophe Beaugrand a pris le relais avec brio puisqu'il était à deux doigts d'embrasser le serpent !), la jeune femme s'est montrée une nouvelle fois terrorisée quelques minutes plus tard après que Messmer a conditionné tous les invités afin qu'ils aient peur de... pantoufles en forme de lapins. Lorsque la chanteuse de Toujours pas d'amour a rouvert les yeux et qu'elle a découvert l'objet face à elle, elle a couru en hurlant jusqu'aux coulisses avant de fondre en larmes de manière incontrôlable !

Une séquence très drôle à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !