Prix d'Amérique : François Vincentelli et Antoine Griezmann jouent les bikers

BB ne reconnaissait plus personne en Harley-Davidson, mais vous, reconnaîtriez-vous... Antoine Griezmann sur l'une de ces prestigieuses montures ?! Profitant du partenariat entre la marque de motos mythique et le Prix d'Amérique Opodo, l'attaquant français de l'Atletico Madrid a joué le jeu au photocall de l'événement, dimanche 29 janvier 2017, en prenant place sur une grosse cylindrée rutilante - son sourire l'était tout autant. Acteur de doublage débutant pour Lego Batman, le film, c'est un vrai caméléon.

Comme le buteur de l'équipe de France, qui, après la course disputée sur l'hippodrome de Vincennes, a filé vers l'AccorHotels Arena pour la finale du Mondial de handball, de nombreuses personnalités étaient présentes pour assister au triomphe de Bold Eagle : drivé par Franck Nivard, le trotteur de 6 ans, favori à sa propre succession, a répondu présent et s'est imposé pour la deuxième année consécutive lors de cet incontournable rendez-vous mondial du trot attelé.

Déjà présents la veille au soir à l'hôtel Salomon de Rotschild pour le dîner de gala de ce Prix d'Amérique Opodo 2017, la légendaire chroniqueuse hippique Pierrette Brès, bien connue des turfistes et qui a des souvenirs de cette course en pagaille, le docteur le plus célèbre du PAF, Michel Cymes, et son épouse Nathalie ainsi que la comédienne Victoria Bedos comptaient parmi les 40 000 spectateurs qui ont palpité au rythme des 2 700 mètres que le vainqueur a bouclés en 3'12".

Les acteurs François Vincentelli et Zinedine Soualem ont particulièrement fait plaisir aux photographes en roulant des mécaniques avec leurs compagnes respectives, Alice Dufour et Caroline Faindt, enfourchant fièrement la magnifique Harley à l'arrêt avant d'assister à un défilé de motards sur la piste de l'hippodrome. Autour de Dominique De Bellaigue, président de la société Le Trot, du secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard ou encore d'Edouard de Rothschild et sa compagne Irène, on pouvait également voir les comédiens François-Xavier Demaison, Mathieu Madénian, Frédéric Chau ainsi que le prince des cascades équestres, Mario Luraschi.