PSG-Liverpool : Yannick Noah et son fils Joalukas savourent face à Mick Jagger

C'était l'événement foot de la semaine : la rencontre au sommet entre le PSG et Liverpool dans le cadre de la Ligue des Champions. Pour l'occasion, le Parc des Princes était plein à craquer et il a été gâté pour ce qui est du spectacle. Les Bleus et Rouge ont réussi l'exploit de battre les Reds au terme d'un match au suspense quasi insoutenable. En tribune présidentielle, les VIP ont vibré avec les coéquipiers de Kylian Mbappé.

Fidèle au poste, Nicolas Sarkozy était bien évidemment de la partie, aux côtés notamment de l'émir du Qatar, qui avait fait le déplacement pour supporter les siens. Son club ne l'a pas déçu avec, d'entrée de jeu, un PSG conquérant très vite récompensé d'un but signé Juan Bernat à la 13e minute. Porté par un Parc en folie, c'est Neymar qui doublait la mise à la 37e minute. Paris et ses fidèles supporters, comme Patrick Bruel ou Yannick Noah, venu avec son fils Joalukas, pouvaient exulter.

Lui aussi présent dans les travées de la Porte d'Auteuil, Mick Jagger se délecte du spectacle alors qu'à quelques kilomètres de là, le Liverpuldien de pur souche et son rival de l'époque, Paul McCartney, donnait un concert à La Défense Arena plutôt que de supporter son club de coeur. On a également pu croiser DJ Snake, Camila Morrone, Richard Gasquet, Ramzy Bédia, Djamel Bouras, Olivier Royan, JR, Pierre Ménès, le chanteur Vianney, Didier Deschamps et sa femme Claude, le champion de MMA Khabib Nurmagomedov, Alain Prost ou encore la belle Kristina Mladenovic et son frère Luka Mladenovic. Kev Adams, Jamel Debbouze, Michaël Youn et Benjamin Morgaine ont également profité du match entre potes, qui s'est soldé par la victoire du PSG sur Liverpool, 2-1.

Le Paris Saint-Germain, pour l'heure 2e de sa poule derrière Naples, jouera sa qualification en huitièmes de finale à Belgrade, dans le bouillant Marakana, le 11 décembre prochain.