Qui veut épouser mon fils ? : "Un enfer", une casteuse dévoile les coulisses !

En octobre 2010, Qui veut épouser mon fils ? débarquait sur TF1 ! L'émission de télé-réalité avait instantanément fait sensation. Le concept, en effet, était nouveau : cinq hommes célibataires âgés de 25 à 39 ans, vivant chez leur mère, avaient pour objectif de trouver l'amour. Sous les yeux de leur maman, ces Tanguy étaient amenés à rencontrer plusieurs prétendantes. Si le programme a diverti des millions de téléspectateurs, Laura Calu en garde un très mauvais souvenir...

Avant de se faire remarquer pour son humour et ses vidéos hilarantes sur YouTube, Laura Calu a été casteuse sur le tournage de Qui veut épouser mon fils ?. Invitée sur le plateau de l'émission SWIFT le 3 juin 2018, la jeune femme est revenue sur ce travail qu'elle a "détesté" : "J'étais intermittente du spectacle et je ne ferai plus ce taff. Tout m'a déçue : l'envers du décor, la manière dont on traite les candidats. Les gens sont comme des bouts de viande. On est prêt à les faire souffrir, leur faire miroiter des choses, les faire parler de leur vie privée. Ah tiens, sa mère est morte, super on va en parler ! Ça va buzzer, ça va buzzer."

Choquée par cette expérience professionnelle, Laura Calu a assuré que c'était "horrible" : "Pour moi, la télé, c'est l'enfer ! J'aimerais bien y aller à la télé et y faire des trucs cool mais c'est dur. En tout cas, le monde du casting !"

Quand Maxime Riou, l'animateur de SWIFT, lui parle du montage de Qui veut épouser mon fils ? et des couples formés, Laura Calu a confirmé très rapidement que tout était "monté" et "faux". À cause de cela, la jeune humoriste "n'a plus de télé" chez elle.