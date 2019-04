R. Kelly accusé de pédophilie, est payé une somme astronomique pour un concert

R. Kelly est sans doute l'une des personnalités ayant engendré le plus d'accusations d'abus sexuels. Depuis la diffusion du documentaire choc Surviving R. Kelly, le chanteur de 52 ans a été inculpé en février dernier. Sur les dix chefs d'inculpation, neuf impliquent des agressions sexuelles sur des mineures de 13 à 16 ans. Pendant plusieurs années, il aurait séquestré plusieurs femmes avec violences répétées, les privant même de nourriture.

Entre les cautions, sa maison de disques qui le lâche et ses difficultés à payer la pension alimentaire à son ex-femme (ce qui lui a également valu un procès), R. Kelly a vraiment besoin d'argent. Sa notoriété – on se souvient de l'époque où il brillait avec le tube I Believe I Can Fly – lui rapporte encore un petit pactole, comme le rapporte le toujours très bien informé TMZ.com.

R. Kelly aurait donné, samedi 6 avril 2019, un petit concert d'à peine une heure dans la boîte de nuit Dirty South Lounge, à Springfield dans l'Illinois. Pour s'être produit devant cette petite foule, pour laquelle il a interprété sa chanson Bump N' Grind, il a été payé 22 000 dollars, soit à peine moins de 20 000 euros. Sur cette grosse somme, 2 000 dollars sont revenus à son agent, le reste est allé directement dans sa poche. "Écoutez, ce soir, je me produis dans un petit club de l'Illinois, il faut que j'encaisse un chèque. Alors, je préviens les médias, restez calme si vous me voyez faire la fête avec quelques verres dans les mains, vraiment", avait prévenu R. Kelly dans une story Instagram. Le sens des affaires.