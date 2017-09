Rachel Legrain-Trapani dévoile un tatouage très fin près de sa poitrine

Après s'être montrée sans maquillage, la belle Rachel s'affiche en tenue d'Eve ! La maman de Gianni (3 ans et demi) démarre sur les chapeaux de roues sa rentrée. Elle a fait le plein d'énergie en vacances à Malaga en Espagne. Elle avait d'ailleurs posté un cliché d'elle canon en bikini. "Bientôt la fin des vacances... J'avais pris goût à rester en maillot de bain et en tongs, à ne plus me maquiller ni me coiffer Grrrr", a-t-elle indiqué en légende de celui-ci.

Bien dans ses baskets, elle n'a pas voulu se laisser déstabiliser par des commentaires sur les réseaux sociaux, lui reprochant d'avoir pris du poids : "J'ai pris du poids suite à ma grossesse, je n'arrive pas à tenir un régime plus d'une semaine, j'aime manger des bons plats et boire du vin (avec modération bien sûr), le principal est de faire la paix avec son corps et de se sentir bien. (...) J'avoue recevoir des critiques car oui j'ai été Miss et je devrais être parfaite, mais non je suis une femme et d'abord qu'est-ce qu'être parfaite ? Aux yeux de qui ?" Un message fort qui a dû plaire à beaucoup de ses followers !