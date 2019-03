Rachel Legrain-Trapani "porteuse du gène" de la maladie de Laurence Boccolini

Ce vendredi 29 mars 2019, Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs de TPMP People (C8) ont évoqué le récent coup de sang de Laurence Boccolini. Un message cash posté sur Instagram le 24 mars dernier, après qu'une femme l'a accusée de trop se plaindre dans ses interviews de la souffrance que lui cause sa maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Touchée, Rachel Legrain-Trapani (30 ans) a admis connaître parfaitement ce mal qui ronge l'animatrice de TF1 âgée de 55 ans.

L'ancienne compagne de Benjamin Pavard a révélé que son papa en souffrait également : "On est tous égaux face à cette maladie, j'en suis témoin parce que mon père a la polyarthrite, il n'y a pas de traitement pour ça, à part des anti-inflammatoires." Raphel Legrain-Trapani a ensuite expliqué qu'elle pourrait en être atteinte dans le futur et a soutenu Laurence Boccolini : "Je suis porteuse du gène, mais je ne sais pas encore si la maladie va se déclencher, mais je sais très bien qu'il n'y a aucun traitement, donc les gens sont méchants, on est tous égaux face à la maladie."

Pour rappel, la présentatrice de Je suis une célébrité, sortez-moi de là a révélé sa maladie il y a un an, sur Instagram. Par la suite, elle a été interrogée sur le sujet lors de certaines interviews et a, parfois, accepté de répondre aux interrogations des journalistes. Début janvier, elle a par exemple confié à nos confrères de Gala que c'était vers l'âge de 30 ans que les premiers symptômes étaient apparus. Ce sont les articulations des pieds qui l'ont d'abord fait souffrir comme elle l'a expliqué: "Puis cela a atteint le bas du dos et les mains. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on diagnostique finalement une polyarthrite. (...) Il faut encaisser." La maman de Willow (5 ans) a aussi admis que son incroyable perte de poids était liée à sa maladie.

Le coup de gueule de Laurence Boccolini

Loin d'apprécier les confidences de Laurence Boccolini, une femme, atteinte de la même maladie, s'est permis de lui envoyer une lettre à son domicile pour lui reprocher de se plaindre. Elle lui a également qu'elle a la chance de pouvoir s'offrir tous les traitements "qui sont nécessaires et qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale". Des remarques qui ont fait sortir la femme de Mickaël Fakaïlo de ses gonds.

Après s'en être pris aux journalistes "en panne d'inspiration" qui aiment à titrer sur sa polyarthrite rhumatoïde "sans [sa] permission" pour vendre leurs magazines, elle a notamment écrit : Quant à ma prétendue possibilité de 'm'offrir' tous les traitements possibles et imaginables grâce à un compte en banque plein à craquer (si seulement) sachez que même si j'étais riche comme Arthur et Laurent Ruquier réunis, mon argent ne me servirait strictement à rien car les remèdes à la PR sont pratiquement les mêmes pour tous ceux qui en souffrent ! Pour ma part, ils ne fonctionnent pas et je n'ai aucun traitement...",