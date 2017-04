Rachida Dati en deuil : Son père est mort

Rachida Dati, déjà en retrait dans cette campagne électorale, n'est sans doute pas près de jeter ses dernières forces dans la bataille pour faire gagner le candidat de son parti François Fillon. Et pour cause, elle est en deuil...

La maire du parti Les Républicains, du 7e arrondissement de la capitale, a perdu son papa, annonce le site de Closer. M'Barek Dati est mort mardi 11 avril 2017 à l'hôpital Cochin à Paris (14e arrondissement) et, selon les informations de nos confrères, il a succombé "des suites de maladies chroniques". Le père de Rachida Dati avait 82 ans. On avait appris son hospitalisation dans cet établissement de la voix même de l'élue de droite puisque, en octobre dernier, elle se confiait sur l'état de santé préoccupant de son papa dans le magazine Le Point et disait lever des fonds pour l'hôpital.

Comme le veut la tradition chez les musulmans, il a été enterré rapidement, jeudi 13 avril 2017 à Casablanca au Maroc, d'où il était originaire. Closer affirme que cela faisait "une dizaine de jours" que Rachida Dati – désormais orpheline puisque sa maman Fatima-Zohra est morte en 2001 (et a donné son prénom à la fille de l'élue) – multipliait les allers et retours au chevet de son papa, interrompant ses activités professionnelles.

Arrivé en France dans les années 1960, M'Barek Dati aura eu le bonheur de voir sa fille Rachida, issue d'une fratrie de onze enfants, se forger une belle carrière, décrochant notamment le prestigieux poste de ministre de la Justice.

Toutes nos condoléances.