Rafael Nadal à Roland-Garros : Avant la finale, il se détend avec sa famille

C'est aujourd'hui, dimanche 11 juin, que prend fin l'édition 2017 de Roland-Garros ! Rafael Nadal en assurera le final au cours de la dernière rencontre du tournoi, l'opposant au Suisse Stanislas Wawrinka. Avant ce grand rendez-vous, l'Espagnol s'est offert du bon temps à Paris, avec sa compagne et sa famille...

Rafael Nadal dispose du soutien infaillible de la ravissante Maria Francesca Perello (dite "Xisca"), de ses parents Ana María et Sebastián, et enfin de sa petite soeur María Isabel. La joyeuse bande l'a accompagné dans la Ville lumière, assisté à ses entraînements et matchs, et profité de soirées détente. Le 3 juin, le tennisman a fêté son anniversaire en présence de son entourage, au cours d'un dîner au restaurant de l'hôtel Intercontinental dans le 9e arrondissement.

La "Team Rafa" a également été photographiée dans les rues de Paris les lundi 29 mai - jour de sa victoire sur le Français Benoit Paire au premier tour de Roland-Garros - et lundi 5 juin. Elle sera encore au complet ce dimanche dans les tribunes du court Philippe-Chatrier, où se jouera la finale simple messieurs des Internationaux de France.

Rafael Nadal succèdera-t-il au Serbe Novak Djokovic, vainqueur du Britannique Andy Murray en 2016 ? Wawrinka récupèrera-t-il son trophée remporté en 2015 face à Djokovic ?

Réponse cette après-midi !