Rayane Bensetti anéanti : Il "essaye doucement" d'aller de l'avant...

Rayane Bensetti est au plus mal. Le 8 février 2018, le comédien de 24 ans devait faire face à la mort de son père. Ce dernier souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique également connue sous le nom de maladie de Charcot. Puis, fin février, le complice de Denitsa Ikonomova indiquait être face à un nouveau "malheur", sans se livrer davantage. Malgré le chagrin, Rayane Bensetti est prêt à faire son grand retour... ou presque.

Ce mardi 6 mars 2018, en story sur Instagram, il a donné de ses nouvelles. Ainsi, l'acteur, qui donne la réplique à Thierry Lhermitte dans La Finale, a indiqué sa présence à Lyon jeudi 8 mars pour la promo du film. "Lyon ?! Je serai là pour l'avant-première de La Finale le 08/03. Ça sera la seule date malheureusement mais j'essaye doucement...", a-t-il écrit. Un texte accompagné d'un smiley à la mine triste et désolée.

Face à ce nouveau message inquiétant, les internautes ont été nombreux à réagir et à apporter leur soutien à l'acteur. "Tu es une personne forte Rayane, on est derrière toi", "Courage à toi... Je suis tellement triste de te savoir mal", "N'oublie jamais qu'on est là, nous, et qu'on pense à toi", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Désemparé, Rayane Bensetti tente de se remettre petit à petit du départ soudain de son père. Difficile avec ses nouvelles difficultés. "Il m'arrive que de la merde", avait-il lancé avant d'indiquer qu'il était en train de "craquer".