Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova : Coulisses de leur nouveau projet !

Le 4 juillet 2018 sortira en salles le deuxième volet de Tamara. Rayane Bensetti a une fois de plus endossé le rôle de Diego et Héloïse Martin celui de Tamara. L'histoire ? Séparée de Diego depuis deux ans, la jeune femme prend la décision de s'installer à Paris et accepte de vivre en colocation avec plusieurs personnes. Et, surprise, le personnage incarné par l'ancien candidat de Danse avec les stars (TF1) fait partie du lot. Et cela se compliquera encore plus quand elle jettera son dévolu sur James, étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux.

Pour les besoins du film, les deux acteurs ont dû apprendre une chorégraphie. Et qui de mieux que la complice de Rayane Bensetti Denitsa Ikonomova pour la leur apprendre. Et, pour le plus grand plaisir de la danseuse professionnelle de DALS – qui a partagé et remporté l'aventure avec Rayane lors de la saison 5 –, tout s'est très bien passé.

"Ce qui est bien, c'est qu'on est tous potes. C'était beaucoup plus facile de travailler ensemble parce qu'on a déjà une complicité tous les trois. (...) On a eu beaucoup de saltos pour Rayane. Je me suis dit que c'est un acrobate et un gymnaste, donc qu'il fallait qu'on fasse des trucs impressionnants", a confié Denitsa Ikonomova. Elle a ensuite précisé qu'il fallait qu'elle apprenne à Héloïse Martin à "un peu plus bouger en la rendant très sexy".

Une chorégraphie que les spectateurs pourront découvrir une fois Tamara Vol.2 en salles. L'équipe du film est actuellement en pleine promotion puisque des avant-premières ont lieu dans toute la France. Rayane Bensetti assurera ensuite la promo du film Let's Dance. Cette fois, c'est l'aide de Brahim Zaibat qu'il a reçue pour les chorégraphies.