Reconnaissez-vous ce petit garçon devenu star de la Toile ?

Comme d'autres stars avant, notre mystérieuse personnalité a donc partagé pour ses fans sur ses réseaux sociaux une photo datant de l'enfance mais, cette fois, pas question de Throwback Thursday, juste d'un record...

"On vient de passer la barre des 12 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube : c'est incroyable, MERCI ! Si on m'avait dit ça à l'époque j'aurais fait cette tête. (De grosses vidéos arrivent pour bien terminer l'année, j'ai hâte de vous les montrer)", a tweeté notre charmant jeune homme, aujourd'hui âgé de 22 ans et suivi par pas moins de 5,4 millions de followers ! "Tout mignon ! Félicitation btw" ; "Tu es incroyable, merci pour tout" ; "T le meilleur !!! La tête que tu fais est trop marrante !" ou encore "Toujours aussi beau à ce que je vois...", peut-on lire dans les commentaires.

Avec des vidéos comme Les fails en plein live, Il y a 10 ans j'en rêvais, 1990 vs 2000 (Le clash des générations) ou On essaye des objets farces et attrapes, il cumule des centaines de millions de vues sur Youtube, comme Cyprien ou Norman.

Vous aurez reconnu... Squeezie !

Thomas Montet