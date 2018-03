Richard Berry et Michel Cymes, unis avec leurs compagnes pour les enfants

Tout a commencé en 1936, quand le journaliste Alexis Danan prend conscience de la grande misère de certains enfants de France, peu ou mal protégés. À son appel, une centaine de Comités se sont créés, regroupés en une Fédération. Vingt ans plus tard, Simone Chalon crée le comité de Boulogne qui couvrira par la suite l'Ile-de-France. En 1991 est créée la revue Enfance Majuscule très rapidement identifiée comme une publication de référence dans le champ de la protection de l'enfance, se transformant en 2014 en association afin d'assurer la continuité des divers projets et de maintenir la direction éthique impulsée par ses fondateurs.

Richard Berry en est le parrain et pour le gala du 26 mars à la salle Gaveau à Paris, il a participé à l'événement accompagné de son épouse, Pascale Louange. Le célèbre acteur était fier de défendre la cause des enfants qui lui tient à coeur et a affiché un beau sourire, même si ses dernières semaines ont été particulièrement rudes pour lui. En effet, il a perdu à trois mois d'intervalle sa mère, puis son père. Non loin d'eux, se trouvaient le présentateur Michel Cymes, posant le bras en écharpe, et sa femme Nathalie. Le médecin tant aimé des Français a montré régulièrement son soutien aux combats d'Enfance Majuscule. De quoi ravir Patricia Chalon, présidente de l'organisation, qui a également pu discuter avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

La liste des convives comptait sur la présence des comédiennes Marie-Christine Barrault, Julie Arnold, Elisa Servier, Julie-Marie Parmentier, Nadège Beausson-Diagne, Agnès Soral, Emmanuelle Boidron, Eva Darlan, Flore Bonaventura ou encore Julie Judd. La journaliste Valérie Trerweiler, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, les créatreurs Christophe Guillarmé, les chanteuses Nicoletta et Indra, la romancière Tristane Banon (et son compagnon Pierre Lefèvre) ou encore les comédiens Salim Kechiouche et Laurent Olmedo ont également répondu à l'appel d'Enfance Majuscule.