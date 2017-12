Richard Gere, 68 ans, s'est-il fiancé à sa jeune compagne de 34 ans ?

Quatre ans après son divorce de l'actrice Carey Lowell, mère de son fils Homer (17 ans), Richard Gere s'apprêterait-il à se marier de nouveau ? En couple depuis 2015 avec Alejandra Silva, ravissante activiste Espagnole de 34 ans sa cadette également connue pour être la fille de l'ancien vice-président du Real Madrid Ignacio Silva, le comédien de 68 ans pourrait lui avoir fait sa demande après que celle-ci a été aperçue avec un diamant au doigt.

Mercredi 13 décembre 2017, le duo était ainsi de passage au Sénat à Madrid afin de soutenir un projet venant en aide aux sans-abri. Sur place, Alejandra Silva n'a pas manqué de divulguer la jolie bague qu'elle porte désormais à l'annulaire gauche. Des photos publiées sur le site du Daily Mail montrent clairement le bijou en question.

S'il s'agit bien d'une bague de fiançailles, il s'agira d'une troisième union pour la star de Pretty Woman, qui avait été fameusement marié en premières noces avec le mannequin Cindy Crawford entre 1991 et 1994. De son côté, Alejandra Silva avait été mariée entre 2010 et 2014 à Govind Friedland, fils du financier Robert Friedland. Le couple se partage la garde d'un fils, Albert (7 ans).

Le 31 août dernier, Alejandra Silva s'était emparée de son compte Instagram pour adresser une tendre déclaration à Richard Gere à l'occasion de son anniversaire. "Aujourd'hui, on célèbre ton jour, joyeux anniversaire mon précieux ! Tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie, tu es un être extraordinaire et spécial, tu as secoué ma vie, tu m'as ouvert les yeux sur ce qui est vraiment important. Indéniable ! Je t'aime de tout mon coeur", avait-elle écrit. L'amour fou !