Rihanna, en deuil, pleure la mort de son cousin, abattu en pleine rue

Il y a quelques heures, la chanteuse de 29 ans (dont les rumeurs de fiançailles ont récemment agité les colonnes de la presse) était effectivement encore à la Barbade avec sa famille, où elle venait de fêter Noël. Elle est entre-temps rentrée aux Etats-Unis.

Selon Nation News, Tavon Kaiseen Alleyne se trouvait dans une rue non loin de son domicile lorsqu'il a été la cible de plusieurs tirs par arme à feu. L'attaque s'est produite le 26 décembre aux alentours de 19h. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé quelques instants plus tard à ses blessures. Une enquête a été ouverte et un homme, le principal suspect qui a été vu en train de fuir la scène, est activement recherché par la police.

D'après le Daily Mail, qui cite des sources policières, la violence par arme à feu a considérablement augmenté à la Barbade au cours des récents mois. Sur vingt-huit meurtres commis au cours de l'année 2017, vingt-deux y sont liés.