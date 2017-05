Rihanna, épaules nues sur les marches de Cannes : Un diamant sublime et solaire

"Une étoile vient de passer sur le tapis rouge." C'est avec des mots emplis de justesse que l'animateur/présentateur des marches a conclu le passage pour le moins remarqué de Rihanna. Inévitablement, la popstar américaine était la star de la montée des marches du film Okja ce vendredi 19 mai et elle aura livré l'un des plus beaux moments glamour du Festival de Cannes 2017.

Epaules nues, petite paire de lunettes de soleil sur le nez, RiRi a illuminé le red carpet dans une époustouflante robe blanche griffée Christian Dior. Venue sur la Croisette pour dévoiler sa collection de bijoux, la star a monté les marches au son de tube Shine Bright Like A Diamond. Autant dire que le titre était tout trouvé, car le diamant brillant, c'était bien Rihanna. La belle de 29 ans a ainsi braqué les projecteurs sur le lancement de "Rihanna ♥ Chopard", une collection de joaillerie (d'une bague à 1200 euros jusqu'à un sautoir de 9120 euros) et haute joaillerie (prix sur demande).

Elle en a profité pour scintiller de mille feux avec ses co-créations de la maison Chopard. Autant dire qu'elle pesait certainement quelques milliers d'euros, vu le nombre de carats que contenaient ses pierres précieuses. On avait par exemple une paire de boucles d'oreilles avec 18 carats d'or blanc, 11,94 carats d'émeraudes, 16,60 carats de quartz et des diamants, un bracelet qui contenait notamment 401,25 carats de néphrite ou encore une bague de 18 carats d'or blanc orné d'un diamant en forme de poire pesant 7,11 carats.

La reine du soir, tout en élégance et glamour comme c'est de rigueur à Cannes, passera ensuite de créatrice à actrice, elle qui sera en juillet à l'affiche du nouveau blockbuster de Luc Besson, Valérian et la Cité des milles planètes, et en 2018 dans le remake 100 % féminin d'Ocean's 11, aux côtés de Cate Blanchett ou Sandra Bullock.