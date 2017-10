Rihanna et son poids : Confidences décomplexées d'une spécialiste du yoyo

Les nouvelles rondeurs de Rihanna ne sont pas passées inaperçues. Plus voluptueuse que jamais depuis cet été, la chanteuse de 29 ans n'a pas pu échapper au fat shaming. Des critiques sur sa silhouette qu'elle balaye avec beaucoup d'aisance... et très peu de tissu.

Consciente de ses formes, Rihanna aborde le sujet sans complexe dans une interview accordée en marge de la promotion de sa nouvelle collection Fenty x Puma à New York. Dans The Cut, la super star admet faire sans cesse le yoyo et que ses choix vestimentaires sont dictés par ses variations de poids qui peuvent être soudaines. D'une semaine à l'autre, la chanteuse peut perdre une taille.

Suivant si elle se trouve dans une "semaine grosse" ou une "semaine maigre", l'ex de Chris Brown opte pour des tenues plus ou moins amples. "J'ai le plaisir d'avoir une morphologie fluctuante qui fait qu'un jour je peux porter des tenues très près du corps et que le jour suivant ou la semaine d'après, j'ai besoin de quelque chose d'oversize", explique-t-elle. Des kilos en plus ou en moins qui l'obligent à trouver les bonnes pièces au bon moment : "Chaque jour, je suis très attentive quand je vais dans mon dressing pour choisir ce qui ira avec ma silhouette du matin."

Businesswoman très occupée ces derniers temps, Rihanna multiplie les apparitions publiques, tantôt en tenue moulante, tantôt en look oversize. En brassière rose sexy lors de la soirée Fenty Beauty by Rihanna organisée à Madrid à la fin du mois de septembre, elle avait bien plus camouflé sa silhouette que quelques jours plus tôt à Londres où elle portait une robe bustier lilas. En analysant les différentes tenues de la bombe barbadienne, il sera à présent facile de savoir si elle se sent grosse ou fine.