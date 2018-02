Rob Delaney : Son fils âgé de 2 ans est mort...

Terrible nouvelle pour Rob Delaney, acteur de la série à succès d'Amazon Studios, Catastrophe. Vendredi 9 février, le comédien américain a annoncé via Facebook, la mort dans l'âme, le décès de son fils de deux ans, Henry. Le petit garçon souffrait d'une tumeur au cerveau qui avait été diagnostiquée en 2016 après son premier anniversaire. Il avait été opéré, avant de subir un traitement pour le sortir d'affaire. Mais le cancer est revenu cet automne, et le petit Henry n'a cette fois-ci pas survécu.

"Ma femme, les grands frères d'Henry et moi-même sommes dévastés. Henry était une joie. Il était intelligent, drôle, espiègle et nous avons vécu tant d'aventures géniales ensemble, plus particulièrement après qu'il soit revenu à la maison après avoir passé 15 mois dans des hôpitaux", raconte son père.

Rob Delaney assure que son fiston s'est battu jusqu'au bout pour vivre, et qu'à son tour, ce sera à lui de se battre pour ne "pas devenir fou avec la douleur" du deuil. Pour cela, il peut compter sur sa famille, se disant "stupéfait par l'amour de la mère d'Henry et de ses frères" et qu'ils sont la raison pour laquelle il ne sombrera pas. "Je veux pas rater leur magnifique existence", a-t-il écrit, avant de remercier les équipes médicales et d'appeler ses fans aux dons pour venir en aide aux enfants malades.