Robbie Williams : Accusé de harcèlement sexuel, il ne sera pas poursuivi

Robbie Williams et sa femme Ayda évitent la case justice. Accusés de harcèlement sexuel par leur ancien assistant personnel, Gilles de Bonfilhs, le chanteur britannique et son épouse n'auront pas à se présenter au procès qui était initialement fixé au 16 février prochain.

Comme le rapporte le journal Telegraph, un juge en charge du dossier a décidé de ne pas donner suite à la plainte de leur ex-employé. Le plaignant aurait choisi d'abandonner les poursuites, sans qu'aucune raison n'ait filtré dans la presse. L'interprète de Feel et sa compagne pourraient ainsi avoir trouvé un accord avec Gilles de Bonfilhs, à moins que celui-ci ait choisi de revenir sur ses déclarations.

Le salarié avait également poursuivi Robbie Williams et Ayda Field (mariés depuis 2010 et parents de deux enfants en bas âge) pour rupture abusive de contrat, discrimination et fraude. L'affaire avait éclaté en août 2015, lorsque Gilles de Bonfilhs avait affirmé avoir vécu un véritable enfer entre octobre 2014 et janvier 2015, période durant laquelle il avait travaillé pour le couple. Dans sa plainte, il avait notamment décrit comment Ayda Field s'était exposée entièrement nue sous ses yeux avant de lui poser des questions inappropriées sur sa vie sexuelle.

Les accusés avaient rapidement contre-attaqué en mettant en cause leur ancien employé, affirmant qu'il avait été un très mauvais assistant, parfois capable de disparaître pendant des heures ou bien de surgir dans leur chambre à coucher sans s'annoncer. Robbie Williams et Ayda Field s'étaient également plaints d'un comportement suspect de la part de Gilles de Bonfilhs, qui aurait selon leurs propos tenté de soudoyer un concessionnaire automobile lors d'une transaction où il était chargé de vendre deux véhicules de prestige du couple.