Robert Redford prend sa retraite à 81 ans : Vraiment ?

Un absence qui va se faire ressentir... A 81 ans et après 60 ans de carrière, Robert Redford a annoncé lundi 6 août 2018 qu'il en avait terminé avec sa carrière d'acteur. Mais peut-on vraiment y croire ?

C'est dans un entretien avec le magazine Entertainment Weekly qu'il a expliqué son choix : "Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi". Alors qu'il sera prochainement à l'affiche de The Old Man and The Gun (qui sort le 28 septembre aux Etats-Unis), il confie à EW qu'il s'agit de son dernier film...probablement. "Je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans", précise-t-il. La porte-parole de Robert Redford, contactée par l'AFP, a souligné que les déclarations du comédien concernaient uniquement sa casquette de comédien, pas celle de réalisateur.

Si on peut néanmoins douter de cette retraite définitive, c'est parce que de nombreux comédiens avant lui ont fait les mêmes déclarations et que presque tous sont de retour sur nos écrans depuis. On peut par exemple citer Liam Neeson qui voulait quitter le cinéma en 1999, Jamie Lee Curtis qui voulait tout arrêter pour se concentrer sur sa famille en 2006, mais aussi Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix...

Il n'est donc pas impossible que l'amant intrépide de Meryl Streep dans Out of Africa revienne un jour sur sa décision. Et en attendant on peut toujours se consoler avec son impressionnante filmographie qui contient entre autres L'Arnaque, Les hommes du président, Les trois jours du Condor, Spy Game et L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.