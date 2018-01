Roch Voisine : Son coup de foudre pour sa jeune chérie de 25 ans sa cadette

Roch Voisine est un homme comblé. De retour sur scène à Montréal avec son 22e album Devant nous, le chanteur est également très épanoui dans la sphère privée puisqu'il partage depuis six ans la vie de Myriam Chantal, jolie doctorante en psychologie. Il a 54 ans, elle en a 29. Malgré leur quart de siècle d'écart, ces deux-là s'aiment d'un amour sincère et vivent une relation discrète, à l'abri des caméras.

Pour la première fois, l'interprète du tube Hélène a ainsi accepté de s'afficher au côté de celle qu'il aime lors d'un entretien accordé cette semaine à nos confrères du magazine Gala. Le temps d'une séance photo organisée sous la neige dans un vieux parc de Montréal, Roch Voisine et Myriam Chantal prennent la pose, heureux et amoureux, assis sur un banc. Dans son interview, l'artiste canadien s'est remémoré le jour où il a rencontré sa jeune compagne. C'était "au début des années 2010", lorsqu'il enchaînait les concerts à Québec. Tous les soirs à l'issue de son spectacle, Roch Voisine allait dîner dans le restaurant situé à l'intérieur du complexe dans lequel étaient organisés ses shows. Myriam, alors étudiante en psychologie, y travaillait en tant que serveuse. Pour le chanteur, ce fut le coup de foudre. "J'ai fini par lui faire passer mon numéro de téléphone. Par mon chauffeur, pour ne pas l'incommoder et pour éviter que ça ne jase avec ses collègues", a-t-il confié.

Entre mes enfants et Myriam, ça a tout de suite fonctionné

En contact pendant de nombreux mois, période lors de laquelle il était sur les routes, Roch Voisine et Myriam Chantal ont progressivement appris à se connaître. Le temps a fait le reste. "Notre histoire est toute simple, très classique. Nous menons une vie normale, même si je ne fais pas un métier normal. Avec mes enfants [Killian et Alix-Elouan, ses garçons de 13 et 11 ans nés de son précédent mariage avec Myriam St Jean, NDLR], il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas faire avec papa parce qu'il est sur la route, mais on fait des choses que les autres ne font pas. Entre eux et Myriam, ça a tout de suite fonctionné. Sinon, rien n'aurait été possible", a-t-il ajouté.

Lorsqu'elle a rencontré Roch Voisine, Myriam savait qui il était mais sans plus. Des années plus tard, c'est avec un sourire serein que le chanteur évoque leurs vingt-cinq années de différence. "Je suis désorganisé et insouciant. Myriam est mature, intelligente, sait gérer une maison. Nous nous complétons parfaitement !", a-t-il tendrement conclu.

