Rose Byrne et Bobby Cannavale parents : Le prénom hommage de leur 2e fils

Le mois dernier, Rose Byrne donnait naissance à son deuxième enfant, fruit de sa relation avec Bobby Cannavale. En couple depuis 2013, l'actrice de 38 ans et le comédien de 47 ans étaient déjà les parents comblés d'un petit Rocco, né en février 2016. Réputé pour sa discrétion, le couple avait mis un certain temps avant de révéler le prénom et le sexe de son premier bébé. Et il aura finalement mis quelques semaines avant de lever le mystère autour du second...

Interrogé dimanche 10 décembre 2017 par le site Entertainment Tonight, le jeune papa a enfin vendu la mèche. Fou de joie, Bobby Cannavale a ainsi confirmé qu'il s'agissait bien d'un deuxième petit garçon dont le prénom rend hommage à l'un des sportifs les plus célèbres au monde. "C'est Rafa [pour Rafael Nadal, NDLR]. Je n'avais pas encore eu l'occasion de donner un prénom latin à l'un de mes enfants, donc je voulais honorer le côté de la famille de ma mère. Et vous savez, Rafael Nadal a passé une excellente année, on suivait tous ses matchs et on s'est dit : 'Pourquoi pas Rafa ? Cela se marie bien avec Rocco.' Le choix était fait", a-t-il déclaré.

Pour ceux qui l'ignoraient, la star de Boardwalk Empire est née d'un père italien et d'une mère cubaine. Il est également le père d'un fils aîné, Jake (22 ans), né de son précédent mariage avec la scénariste Jenny Lumet, dont il a divorcé en 2004 après dix ans d'union.

Donnant des nouvelles de sa compagne et admettant qu'il y a "un léger manque de sommeil au sein de la maison", Bobby Cannavale a également évoqué leur fils Rocco, assurant qu'il était "un grand frère formidable". "Il est merveilleux avec le petit, très doux, et mon fils aîné est génial avec les deux petits. Nous ne pourrions pas mieux rêver", a-t-il fièrement conclu.