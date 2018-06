Rose McGowan, guerrière acharnée mais grande diva ? Ces caprices révélés

Elle est l'une des premières à avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol. Depuis plusieurs mois, Rose McGowan est devenue l'une des porte-paroles les plus déterminées et les plus acharnées du mouvement #MeToo, devenant un symbole et une figure emblématique à travers le monde. Vedette de son propre documentaire Citizen Rose, où elle fait part de sa douloureuse expérience et encourage les femmes victimes d'abus à faire valoir leurs droits, l'actrice de 44 ans a également publié ses mémoires, Brave. Autant d'actualité qui la pousse à se rendre aux quatre coins du monde pour en assurer la promotion et intervenir auprès des médias.

Selon les informations rapportées le 13 juin 2018 par le Daily Mail, l'ex-vedette de Charmed cacherait une facette moins reluisante de sa personnalité et se montrerait parfois très difficile avec le gens qu'elle côtoie au quotidien pour les besoins de son travail. Récemment passée par Londres pour l'enregistrement d'une émission de télévision, Rose McGowan aurait multiplié "les demandes de diva". Avant son arrivée, dans les locaux de ladite émission, elle aurait ainsi envoyé plusieurs consignes troublantes aux équipes.

Pas de contact visuel, pas de questions directes !

"Elle doit être accueillie par une personne haut placée. Ne la décrivez pas comme une star, elle le sait et elle ne voit pas pourquoi ce point devrait être évoqué. Pas de contact visuel. Pas de questions directes. Ne vous tenez pas trop près. N'offrez pas de rafraîchissements et ne vous engagez pas dans de petites discussions. A la fin, vous pouvez la remercier pour son temps, mais seulement si elle initie cette conversation", lit-on dans une checklist préalablement envoyée par ses équipes. Autant de réclamations qui ont été mal vues auprès du fameux studio télévisé, dont le nom n'a pas été divulgué. "Disons que Weinstein était bien plus agréable à l'époque où il venait nous voir. Evidemment, nous n'y avons pas prêté attention", a froidement glissé un membre de la production. Aïe...

Dans un même temps, la presse annonçait cette semaine que la star américaine a été inculpée lundi 11 juin pour possession de cocaïne. Rose McGowan avait été accusée d'avoir transporté de la drogue après que celle-ci eut été retrouvée dans un porte-feuille qu'elle avait laissé derrière elle dans un avion l'ayant transportée à Washington. La comédienne clame son innocence et affirme qu'il s'agit d'un coup monté de l'entourage d'Harvey Weinstein. "Rose maintient qu'elle est innocente. De telles charges n'auraient jamais été envisagées si elle n'était pas une activiste et une voix pour toutes les femmes. Cette persécution sera utilisée pour la défendre", a déclaré son avocat auprès de People. Rose McGowan risque jusqu'à dix ans de prison si elle est reconnue coupable.