Russell Brand papa : L'ex de Katy Perry vient d'accueillir son deuxième enfant

Russell Brand et Laura Gallacher ne se sont pas exprimés une seule fois sur l'arrivée imminente de leur deuxième enfant, il y avait fort à parier qu'ils vivraient ce moment magique en toute discrétion.

The Sun rapporte que l'humoriste anglais de 43 ans et son épouse de 30 ans sont devenus parents d'une petite fille née durant le mois de juillet, sans être en mesure de fournir de plus amples détails, ni le prénom, ni la date de la naissance. "Bien évidemment ils sont sur un petit nuage et Russell s'épanchera sans aucun doute sur elle lors de ses prochaines représentations", commente une source proche de l'ex-mari de Katy Perry au tabloïd.

La paternité à venir de Russell Brand avait été révélée seulement quelques semaines auparavant lorsque Laura Gallacher avait été aperçue avec un ventre étonnamment très arrondi. Le couple se baladait dans l'ouest de Londres. Les premières rumeurs avaient émergé en février dernier mais avaient été oubliées en l'absence de confirmation.

Russell Brand et Laura Gallacher resteront encore dans les biberons et les couches durant plusieurs mois puisque leur fille aînée n'a pas encore fêté son deuxième anniversaire. La petite Mabel, née en novembre 2016, a 20 mois. L'humoriste et la blogueuse se fréquentent depuis plus de dix ans et ont scellé leur amour en août 2017 au cours d'une cérémonie intimiste organisée près de chez eux, à Henley-On-Thames.