Russell Crowe, méconnaissable, retrouve sa chérie dans Gladiator 18 ans après

En 2000 sortait le péplum Gladiator. Un film devenu culte, notamment grâce à la prestation mémorable de son acteur principal, Russell Crowe, face au terrible Commode brillamment campé par un tout jeune Joaquin Phoenix. Mercredi 6 juin se déroulait à Rome un événement caritatif qui a largement ému les fans du long métrage de Ridley Scott. En effet, à la tombée de la nuit, le film était diffusé dans le véritable Colisée avec, au pied d'un écran de 20 mètres de large, l'Italian Cinema Orchestra et 100 choristes venu interpréter la BO si célèbre d'Hans Zimmer.

Pour cet événement unique en son genre, Russell Crowe avait répondu présent. L'interprète de Maximus a souhaité défendre l'association End Polio Now et prendre part à ce rendez-vous pour lequel pas moins de 300 spectateurs ont payé leur place. Tous les dons ont été reversés à l'association, qui souhaite notamment financer un ascenseur afin de permettre aux handicapés d'accéder à l'étage supérieur du magnifique Colisée.

Sur le tapis rouge, Russell Crowe – qui a bien changé, entre sa grosse barbe grise et ses kilos en plus – a pris la pose avec la toujours aussi belle Connie Nielsen, l'actrice qui jouait Lucilla, la fille de Marc-Aurèle et la soeur de Commode mais aussi celle qui fait vibrer le coeur de Maximus.

Sur son chemin, l'acteur néo-zélandais de 54 ans a également croisé Francesco Totti, iconique joueur de l'AS Roma, qui lui a offert un maillot du club romain.