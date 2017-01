Ryan Gosling à 11 ans: L'embarrassante vidéo qui provoque l'hilarité générale...

Bien avant de devenir l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood, Ryan Gosling s'était un temps destiné à une carrière de danseur. En 1992, le comédien alors âgé de 11 ans avait ainsi participé à une sorte de télé-crochet pour jeunes talents au Canada, son pays natal. Il avait brièvement formé une troupe baptisée The Elite Dance Studio et avait d'ailleurs été le seul garçon impliqué au milieu d'une bande de sept filles. Des débuts remarqués qui lui ont ensuite permis, en 1993, d'intégrer l'équipe du Mickey Mouse Club, où il a rencontré et côtoyé Britney Spears, Justin Timberlake et Christina Aguilera.

Vingt-cinq ans plus tard, les images de ses premiers pas à la télévision ont resurgi à l'occasion d'une visite sur le plateau de l'émission anglaise The Graham Norton Show, diffusée sur la chaîne BBC One. De passage à Londres avec sa co-star Emma Stone pour assurer la promotion de la comédie musicale La La Land (grand favori supposé des prochains Oscars), le chéri d'Eva Mendes (mère de ses deux filles Esmeralda, 2 ans, et Amada, 9 mois) a eu la surprise de visionner une vidéo d'archives qui témoigne de ses anciens talents de danseur. Lancé sur scène, le petit Ryan Gosling se déhanche comme jamais sur le morceau de Cathy Dennis, Touch Me (sorti en 1990).

J'aurais aimé vous dire que quelqu'un m'avait conseillé de porter ça...

Très embarrassé, Ryan Gosling n'a pas manqué de commenter son look de l'époque avec beaucoup de sarcasme, provoquant l'hilarité du public et des autres invités de l'émission, Ben Affleck et Sienna Miller (en promotion pour Live by Night). "J'aurais aimé vous dire que quelqu'un m'avait conseillé de porter ça, mais c'était mon idée. Je me suis dit que j'avais une vision pour ce show qui était de porter du violet et un sarouel argenté", a-t-il déclaré.

Dans l'émission, Emma Stone a également été amenée à commenter l'une de ses performances ratées, celle qu'elle devait initialement tourner pour Crazy, Stupid, Love (2011), film dont elle partageait déjà la vedette au côté de Ryan Gosling. Dans l'une des scènes du film, le personnage qu'elle interprète veut recopier la mythique séquence du film Dirty Dancing. L'actrice de 27 ans devait ainsi s'élancer vers Ryan Gosling, qui interprétait son petit ami dans la comédie, mais affirme qu'elle n'avait jamais réussi à le faire, trop tétanisée par la peur.

"Je ne savais pas que j'avais la phobie intériorisée de me faire élever dans les airs. (...) Je me suis effondrée. Je veux dire, j'ai eu une vraie crise", a-t-elle déclaré. Pour finir, les producteurs ont été obligés de faire appel à un double pour le tournage de cette scène. Emma Stone a révélé par ailleurs que cette "phobie" était liée à un accident survenu lors de son enfance avec sa "prof de gymnastique", lorsqu'elle était tombée de quelques mètres de haut et qu'elle s'était "fracturé les deux bras". Tout s'explique...