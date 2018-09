Samuel Le Bihan : Très ému et à vif, l'acteur révèle que sa fille est autiste

C'est pour cela que Samuel Le Bihan, qui veut "parler de ces femmes" qu'il a croisées et "qui ont monté des associations, qui ont fait avancer la France, qui ont fait avancer les choses", s'est engagé.

En avril 2018, c'est en vice-président et porte-parole de la plateforme Autisme info service qu'il se présentait. "L'autisme est un trouble que je connais bien, car il touche ma famille de près. J'en sais les difficultés, et toute la réalité. Jusqu'à présent je parrainais certaines associations, j'intervenais à l'occasion de conférences ou d'événements", expliquait-il à L'Express, sans en dire plus sur le côté personnel. Il a aujourd'hui brisé le silence devant la France entière.

Une émotion qui rompt avec le bonheur récent affiché par Samuel Le Bihan, devenu papa pour la troisième fois. Sa compagne Angie Vu Ha a mis au monde le 13 août une adorable petite fille prénommée Emma-Rose. "Le manque de sommeil ne me gêne pas et je suis toujours en train de redécouvrir cet être qui arrive à la vie et ça m'émeut complètement", assurait de son côté le jeune papa de 52 ans dans son interview, alors que la maman allait alors "très bien, est en pleine forme, allaite et est super heureuse".