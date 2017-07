Sarah Ferguson et l'anniversaire royal d'Harper Beckham : La duchesse réplique

On peut assurément reprocher bien des choses à Sarah Ferguson, dont les ratés - plus ou moins scandaleux - ont régulièrement fait les choux gras de la presse, mais certainement pas cela : non, la duchesse d'York n'a pas organisé de fête au palais de Buckingham, fief de son ex-belle-mère la reine Elizabeth II, pour le compte des Beckham !

Le 6e anniversaire de la fille de Victoria et David, Harper Beckham, n'en finit pas de faire des remous, depuis que les fiers parents en ont sans arrière-pensée partagé quelques aperçus sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire à notre adorable petite lady. Une fille unique, qui nous apporte tellement de bonheur et de joie. Joyeux anniversaire, je n'en reviens pas que tu fêtes déjà tes 6 ans ! Je te souhaite de passer une merveille journée, nous t'aimons", écrivait notamment l'ex-footballeur en légende d'une photo le représentant avec Harper... dans la cour de Buckingham Palace.

Maints internautes ont instantanément hurlé au traitement de faveur, s'insurgeant contre ce qu'ils interprétaient comme un privilège accordé aux parents Beckham, tous deux décorés dans l'ordre de l'empire britannique. Plaintes auxquelles l'ancien joueur de Manchester United a répondu fermement avec une dernière photo souvenir de cette journée : "Soyons bien clair, le Palais n'a pas ouvert ses portes pour l'anniversaire d'Harper, il y avait une tea party organisée à laquelle nous avons eu la chance de pouvoir assister, ainsi que d'autres invités. C'était une belle expérience à partager avec ma mère, Harper et ses copines de classe."

Privé, privé, privé... PRIVÉ !

A son tour, la duchesse d'York, ex-épouse du prince Andrew et mère des princesses Beatrice et Eugenie (Harper a d'ailleurs pu rencontrer cette dernière, présente), s'est exprimée par le biais d'un représentant officiel pour couper court à toute spéculation et toute animosité : "Le duc d'York et la famille d'York ont accueilli un événement privé dans les appartements privés du duc au palais de Buckingham, organisé [sous-entendu : finance, NDLR] de manière privé", a déclaré ce porte-parole, ajoutant qu'il s'agissait d'un "événement familial privé" (on va finir par comprendre...) consistant en un simple "goûter en famille".

Un autre représentant du palais royal a par la suite enfoncé le clou, signalant que, "de temps à autre, les membres de la famille royale occupant des résidences royales sont amenés à recevoir des invités en visite privée". "Toutes les dépenses, en termes de rafraîchissements, ont été prises en charge personnellement par le prince Andrew", a-t-il jugé bon d'ajouter.

L'incident n'en laisse pas moins pour autant une trace amère. Sur le site du Daily Mail, l'historien Michael Thornton a d'ailleurs fait paraître un billet d'humeur acéré, s'interrogeant sur la position inconfortable de Sarah Ferguson, qui est divorcée d'Andrew depuis 1996 et n'a depuis aucun rôle concret au sein de la famille royale, ainsi que sur les activités du prince, déjà critiquées par le passé.