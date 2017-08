Sarah Fraisou : Son incroyable poitrine affole la Toile !

Après avoir tourné la saison 2 des Vacances des Anges (NRJ12), Sarah Fraisou s'est octroyé du bon temps avec ses proches. L'ex-compagne de Malik s'est ainsi envolée vers la Tunisie, son pays d'origine, et elle a plus particulièrement posé bagages à Hammamet. Sur les réseaux sociaux, la candidate de télé-réalité a partagé quelques clichés de son séjour. Et sa poitrine généreuse a rapidement attiré l'oeil.

Ce vendredi 4 août 2017, Sarah Fraisou a publié une photo d'elle au bord d'une piscine, en robe sexy rouge et long kimono fleuri. Certains ont alors été surpris par son décolleté. "Elle est magnifique, mais j'avoue que ses seins sont trop gros", "Oh les seins c'est tellement choquant", "Elle assume et c'est tout à son honneur. Mais ce n'est pas harmonieux, c'est disproportionné par rapport à son corps", ont-ils lancé.