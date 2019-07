Sarah Jessica Parker accuse une star de cinéma de "comportement déplacé"

Sarah Jessica Parker a, elle aussi, été victime du comportement d'un homme dans les premières années de sa carrière d'actrice. La star s'est confiée sur l'antenne de NPR pour l'émission Fresh Air. Elle a expliqué comment le mouvement #MeToo a fait remonter dans son esprit des souvenirs...

Sarah Jessica Parker a d'abord évoqué plusieurs hommes ayant eu avec elle au début de sa carrière un comportement "minable, inapproprié", avant de mettre la lumière sur une personne en particulier, qualifiée de "grosse star de cinéma". L'actrice de 54 ans a déclaré avoir pris son courage à deux mains et dénoncé le comportement de son ex-collègue à son agent car elle ne pouvait plus "cacher à quel point cela [la] mettait mal à l'aise, à quel point c'était déplacé" et qu'ensuite "tout a changé". Il faut dire que l'agent de la star avait menacé de mettre SJP dans un avion pour lui faire quitter le lieu de tournage définitivement...

A la suite de cet incident, Sarah Jessica Parker a affronté les choses avec plus de détermination. "Je n'avais plus à être timide et je pouvais avoir une conversation franche si besoin. Je n'avais pas à m'obliger à écouter des blagues sur moi ou mon apparence ni à subir ce que les gens pensaient pouvoir me convaincre de faire. Tous ces hommes... Cela a fini par s'arrêter. La nature de cette personne, qui était vraiment l'élément déclencheur pour moi, c'était un homme adulte, une grosse star de cinéma et il était déjà très mûr, ce qui voulait dire que sa personnalité n'allait pas changer. Mais je me suis sentie alors plus sereine et en sécurité et je pouvais ainsi terminer ce pour quoi je m'étais engagée", a-t-elle ajouté, ravie d'avoir su réagir.

Sarah Jessica Parker, qui a acquis sa notoriété grâce à la série Sex and the City, joue actuellement dans la série Divorce dont la troisième et ultime saison est en cours de diffusion aux États-Unis.

Thomas Montet