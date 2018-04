Sarah Lavoine : Célibataire radieuse face à Cristina Cordula et Ophélie Meunier

Aux amoureux de mode la Fashion Week, à ceux de photographie, la foire Paris Photo, et aux aficionados d'art et de design, le PAD ! Cristina Cordula et la jeune mariée Ophélie Meunier ont rejoint les derniers en célébrant l'ouverture du salon. Sur place, elles ont retrouvé une Sarah Lavoine radieuse et dans son élément...

La foire Paris Art + Design édition 2018 a ouvert ses portes au public le mercredi 4 avril. La veille, plusieurs personnalités s'étaient réunies au jardin des Tuileries, dans le 1er arrondissement, pour fêter son coup d'envoi. Parmi ces célébrités figuraient les présentatrices télé Cristina Cordula (Les Reines du shopping, Nouveau Look pour une nouvelle vie) et Ophélie Meunier (Zone interdite), deux habituées des défilés de la Fashion Week parisienne. Mercredi soir, elles ont (re)découvert la ferveur d'un autre grand événement de la Ville lumière.

Sarah Poniatowski Lavoine en connaît les moindres dessous ! La designer de 45 ans et future ex-épouse de Marc Lavoine se sentait comme un poisson dans l'eau au milieu des oeuvres et du mobilier de Paris Art + Design, des articles également vus par les créateurs de mode Rick Owens et Kris Van Assche, ancien de la maison Dior (Dior Homme) évoluant désormais chez Berluti.

L'actrice Kristin Scott Thomas (Les Heures sombres, Tomb Raider) et les frères et soeurs de Nicolas Sarkozy, François et Caroline Sarkozy, étaient également de la partie.

La foire PAD 2018 a pris fin dimanche 8 avril.