Sasha Obama splendide pour son 16e anniversaire : La jeune fille a bien grandi

L'Amérique l'a découverte à 8 ans, des années plus tard, c'est une belle jeune fille que Sasha Obama est devenue. Le 10 juin dernier sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à souhaiter son anniversaire à la fille de l'ancien président des États-Unis Barack Obama et sa femme Michelle.

Sur Twitter, certains ont repris des photos qui avaient été publiées quelques jours plus tôt, supposément capturées pendant la fête d'anniversaire de la jeune fille.

Sur ces clichés, disponibles dans notre diaporama, on peut voir l'heureuse Birthday Girl, entourée de ses parents, vêtue d'une jolie robe rouge en satin assortie d'un petit sautoir en or. Pour son seizième anniversaire, elle était on ne peut plus jolie et sexy. Preuve que la petite fille a bien grandi et qu'elle est en passe de devenir une belle jeune femme.

Si certains se sont extasiés devant sa beauté, d'autres ont en revanche été surpris de découvrir le vrai prénom de la jeune lycéenne, qui étudie dans un lycée privé de Washington, et qui s'appelle en réalité... Natasha !

Rappelons que la jolie Natasha, surnommée Sasha, n'est pas la seule enfant de l'ancien couple présidentiel, depuis remplacé par Donald Trump et sa femme Melania. Barack et Michelle ont aussi une fille aînée, la ravissante Malia, 18 ans, qui fait actuellement une année de césure avant de reprendre ses études à Harvard, l'an prochain.

