Scott Eastwood et John Boyega (Pacific Rim Uprising) : La relève hollywoodienne

Cinq ans après l'opus réalisé par Guillermo del Toro, Pacific Rim revient pour un nouvel épisode sous-titré Uprising. Si le réalisateur de l'oscarisé La Forme de l'eau reste producteur, il a passé sa casquette de metteur en scène à Steven S. DeKnight, tandis que les rôles principaux sont désormais incarnés par John Boyega et Scott Eastwood, qui reprennent les flambeaux de Charlie Hunnam et Idris Elba. Purepeople vous propose un zoom sur ces deux acteurs qui représentent la (belle) relève hollywoodienne !

Ils sont charismatiques

Fils de Clint Eastwood, Scott a clairement hérité de son physique de cow-boy au regard perçant. Impossible de ne pas les confondre tant l'acteur de 31 ans et son père se ressemblent. De son côté, John Boyega affiche un charisme tout britannique, nourri aux expériences théâtrales telles qu'Othello dans Shakespeare. L'Américain face au British, un duo parfait !

Ils sont talentueux

Remarqué avec le film Attack the Block, John Boyega a reçu en 2016 le prestigieux BAFTA de l'étoile montante dans son pays. De son côté, Scott Eastwood a commencé devant la caméra exigeante de son papa dans Mémoires de nos pères en 2006, puis Gran Torino et Invictus. Il a ensuite suivi sa voie en variant les registres : l'adaptation de comics Suicide Squad, le thriller politique Snowden et le film d'action Overdrive.

Ils assurent au box-office

Scott et John ont en commun d'avoir leurs noms associés à des franchises ultrapuissantes à Hollywood. John Boyega a décroché le premier rôle de la nouvelle vague d'épisodes de Star Wars, tandis que Scott Eastwood est Eric Reisner dans Fast and Furious 8.

Pacific Rim – Uprising, en salles le 21 mars. L'histoire : Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur, dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l'Humanité des monstrueux Kaiju, obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa soeur, Mako Mori. Il est rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du Corps de Défense du Pan Pacific devenant la seule famille qui lui reste. S'alliant pour devenir la plus grande force de défense que la Terre n'ait jamais connue, ils vont paver un chemin vers une extraordinaire nouvelle aventure.