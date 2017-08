Sean Connery, 87 ans : Rare apparition du premier James Bond !

Le 25 août, Sean Connery soufflait sa 87e bougie. Une longévité à toute épreuve que le comédien écossais, premier acteur à avoir joué James Bond au cinéma, compte bien poursuivre encore plusieurs années. En forme, il est apparu, mardi 29 août, sortant d'un centre de Spa de Manhattan. Le grand comédien arborait une ecchymose sous l'oeil gauche et marchait lentement, aidé par un employé du centre dans lequel il a passé près de deux heures, mais il avait gardé l'allure qu'on lui a toujours connue...

Le jour même, on le croisait dans les tribunes de l'US Open de tennis, en compagnie de sa femme, Micheline Roquebrune. La star de Goldfinger et Bons Baisers de Russie venait assister au match qui opposait le géant Roger Federer au jeune joueur américain Frances Tiafoe. On l'a vu sourire lorsqu'en hommage à ses prestations, a retenti le fameux thème de James Bond, sous les applaudissements nourris du public new-yorkais. Forcément touché, Sean Connery est apparu radieux.

À la retraite depuis une dizaine d'années, Connery n'a plus tourné au cinéma depuis 2003 et le blockbuster raté La Ligue des gentlemen extraordinaires. On avait pu entendre sa célèbre voix dans le film d'animation écossais Sir Billi, qui était sorti en Grande-Bretagne en septembre 2013.