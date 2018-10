Sébastien Jondeau : Le bras droit de Karl Lagerfeld, un ex "enfant de la rue"

"Derrière un grand homme se cache une femme", dit le proverbe. Il s'agit d'un autre homme dans le cas de Karl Lagerfeld. Son bras droit, Sébastien Jondeau, raconte leur première rencontre dans une rare interview...

C'est avec Paris Match que Sébastien Jondeau s'est entretenu, une publication promo pour sa collection de vêtements. Le portrait de l'homme à tout faire de Karl Lagerfeld comprend plusieurs de ses déclarations, notamment sur son enfance passée dans le quartier de Belleville, à Paris, ainsi qu'en banlieue : "Nous étions pauvres, je me souviens que ma mère me lavait dans le lavabo de la cuisine."

"On était des enfants de la rue, on l'aimait, la rue", ajoute-t-il. L'adolescent Sébastien Jondeau rencontre Karl Lagerfeld pour la première fois à 15 ans, au domicile du créateur, rue de l'Université dans le 7e arrondissement de Paris, où son beau-père l'avait emmené travailler : "C'était Versailles ! Je me suis dit : Louis XIV va apparaître ! On a passé quatre heures à l'attendre, deux à bosser... Il nous a laissé un pourboire de 500 balles, c'était énorme."

Huit ans après cette rencontre, Sébastien Jondeau lui propose ses services, une proposition acceptée par le directeur artistique des maisons Chanel et Fendi : "J'étais prêt à être chauffeur et même gardien... Il m'a tendu une lettre. Il avait écrit avec précision tous les jobs que je ferais pour lui : chauffeur, coursier à moto, la sécurité, le courrier..."

Sébastien Jondeau assume encore toutes ses fonctions aujourd'hui, il en fait bien plus d'ailleurs. Le beau brun de 43 ans s'est improvisé mannequin et plus récemment créateur en concevant une ligne de vêtements pour la marque Karl Lagerfeld.

Il a également collaboré avec la marque de bijoux Aaron Jah Stone.