Sébastien (L'amour est dans le pré 2017) éconduit : Nathalie explique son choix

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2017 diffusé lundi 7 août sur M6, Nathalie se retrouvait avec ses trois prétendants Victor, Bastien et Sébastien chez elle, à la ferme. Une situation exceptionnelle ! Seulement, l'éleveuse de vaches et brebis pour le fromage n'a pas accroché avec l'un d'entre eux. Sébastien a finalement été éconduit par la jeune femme de 27 ans. Dans les colonnes de Télé Loisirs, elle explique son choix.

La benjamine de L'amour est dans le pré 2017 explique qu'elle a senti "très vite" que son prétendant n'était pas fait pour elle. "Le matin, quand j'étais seule avec lui et qu'on discutait, on était très sérieux. Je n'ai pas réussi à me lâcher, à être moi, à rigoler, à déconner", a-t-elle confié. Puis, lors du repas avec les amis de Nathalie, Sébastien est resté à l'écart, "très solitaire". "Moi j'ai besoin de voir du monde, alors que lui pas du tout. Donc je me suis dit que ça ne marcherait pas", a estimé l'agricultrice.

C'était horrible d'annoncer ça comme ça

Si elle a rapidement compris que Sébastien ne lui correspondait pas, Nathalie a eu du mal à le lui annoncer. "J'ai cogité toute la journée sur comment lui dire ! (...) C'était horrible d'annoncer ça comme ça alors qu'il a réécrit, mais comme m'ont dit Victor et Bastien : 'Ce n'est pas toi qui es venue le chercher'", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, à l'issue du speed dating, l'éleveuse de vaches et de brebis avait choisi d'inviter Bastien et Victor chez elle. Puis, elle avait reçu une nouvelle lettre de Sébastien à son domicile. Touchée, Nathalie avait alors demandé à la production la permission de convier ce troisième prétendant pour un séjour à la ferme. Requête qui avait dans la foulée été acceptée, exceptionnellement.

Rendez-vous tous les lundis dès 21h devant L'amour est dans le pré 2017 sur M6 afin de savoir si Nathalie a succombé au charme de l'un de ses deux autres prétendants, Victor ou Bastien.