Secret Story 11 – Cassandre et Shirley : Leurs secrets démasqués !

Il n'a pas fallu longtemps avant que les téléspectateurs de NT1 découvrent les secrets de Shirley et Cassandre. On vous explique !

Lors du prime de Secret Story 11 diffusé jeudi dernier, Benjamin, Cassandre et Shirley ont intégré l'aventure avec un secret personnel. Christophe Beaugrand a alors annoncé trois intitulés, sans préciser l'identité du candidat auquel ils correspondaient : "J'ai échappé à une catastrophe naturelle", "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine" ou "J'ai participé deux fois aux Jeux olympiques".

On sait déjà que Benjamin est celui qui a participé aux Jeux olympiques. Et on peut désormais dire que Shirley possède le secret "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine". La raison ? Durant la quotidienne diffusée hier, Barbara a obtenu un indice : des ballons gonflables. Difficile donc de ne pas faire le lien.

Cassandre est donc celle qui a échappé à une catastrophe naturelle. Mais pour le moment, on ignore encore les détails de leurs secrets. Affaire à suivre !